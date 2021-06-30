Вернувшаяся из больницы Екатеринбурга с гематомами свердловчанка умерла

Вернувшаяся из больницы Екатеринбурга с гематомами свердловчанка умерла
Вернувшаяся из больницы Екатеринбурга с гематомами свердловчанка умерла
Сегодня, 08:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Женщина, которую выписали из ЦГБ № 3 Екатеринбурга с гематомами на теле и раньше времени, скончалась в Краснотурьинске. Родные пытаются выяснить, что все-таки произошло с бабушкой в медучреждении.

Пожилую свердловчанку, перенесшую инсульт, выписали из екатеринбургской больницы раньше времени и вернули родным с синяками и ссадинами на теле, происхождение которых врачи объяснить не смогли. На днях бабушка скончалась, а родственники пытаются выяснить, что произошло с ней в больнице и откуда взялись многочисленные гематомы. После выписки из ЦГБ № 3 80-летняя женщина была доставлена в краснотурьинскую больницу, где при осмотре у нее были диагностированы гематомы, ушибы, рваная рана и сломанный палец.

Она плакала, когда пыталась рассказать, что с ней произошло. Это огромная потеря для нас всех, рассказала внучка женщины Е1.

По словам родственников, бабушка плохо говорила после инсульта, но смогла объяснить, что в больнице с ней плохо обращались.

На вопросы родных не отвечают ни врачи больницы, ни областной Минздрав, куда тоже было направлено обращение.

Напомним, в ночь на 26 июня в ночном клубе Асбеста неизвестные граждане избили 19-летнего молодого человека. Он получил серьезные травмы, после которых его пришлось доставлять вертолетом в Екатеринбург в больницу № 23.

Сюжеты:
Екатеринбург
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