Вернувшаяся из больницы Екатеринбурга с гематомами свердловчанка умерла

Женщина, которую выписали из ЦГБ № 3 Екатеринбурга с гематомами на теле и раньше времени, скончалась в Краснотурьинске. Родные пытаются выяснить, что все-таки произошло с бабушкой в медучреждении.

Пожилую свердловчанку, перенесшую инсульт, выписали из екатеринбургской больницы раньше времени и вернули родным с синяками и ссадинами на теле, происхождение которых врачи объяснить не смогли. На днях бабушка скончалась, а родственники пытаются выяснить, что произошло с ней в больнице и откуда взялись многочисленные гематомы. После выписки из ЦГБ № 3 80-летняя женщина была доставлена в краснотурьинскую больницу, где при осмотре у нее были диагностированы гематомы, ушибы, рваная рана и сломанный палец. Она плакала, когда пыталась рассказать, что с ней произошло. Это огромная потеря для нас всех, рассказала внучка женщины Е1. По словам родственников, бабушка плохо говорила после инсульта, но смогла объяснить, что в больнице с ней плохо обращались. На вопросы родных не отвечают ни врачи больницы, ни областной Минздрав, куда тоже было направлено обращение. Напомним, в ночь на 26 июня в ночном клубе Асбеста неизвестные граждане избили 19-летнего молодого человека. Он получил серьезные травмы, после которых его пришлось доставлять вертолетом в Екатеринбург в больницу № 23. Парня пришлось доставлять вертолетом в Екатеринбург после избиения в клубе Асбеста

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