Вернувшаяся из больницы Екатеринбурга с гематомами свердловчанка умерла

Пожилую свердловчанку, перенесшую инсульт, выписали из екатеринбургской больницы раньше времени и вернули родным с синяками и ссадинами на теле, происхождение которых врачи объяснить не смогли. На днях бабушка скончалась, а родственники пытаются выяснить, что произошло с ней в больнице и откуда взялись многочисленные гематомы. После выписки из ЦГБ № 3 80-летняя женщина была доставлена в краснотурьинскую больницу, где при осмотре у нее были диагностированы гематомы, ушибы, рваная рана и сломанный палец.
Она плакала, когда пыталась рассказать, что с ней произошло. Это огромная потеря для нас всех, рассказала внучка женщины Е1.
По словам родственников, бабушка плохо говорила после инсульта, но смогла объяснить, что в больнице с ней плохо обращались.
На вопросы родных не отвечают ни врачи больницы, ни областной Минздрав, куда тоже было направлено обращение.
Напомним, в ночь на 26 июня в ночном клубе Асбеста неизвестные граждане избили 19-летнего молодого человека. Он получил серьезные травмы, после которых его пришлось доставлять вертолетом в Екатеринбург в больницу № 23.