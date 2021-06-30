Владислав Пинаев отчитался о проделанной работе в 2020-м году

Владислав Пинаев отчитался о проделанной работе в 2020-м году
Владислав Пинаев отчитался о проделанной работе в 2020-м году
Сегодня, 21:32ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На заседании Нижнетагильской городской Думы глава города Владислав Пинаев зачитал доклад о результатах деятельности администрации Нижнего Тагила в 2020-м году.

Во время выступления мэр сконцентрировался на том, что, несмотря на пандемию коронавируса, администрация выполнила взятые на себя социально-экономические обязательства. В минувшем году город принял участие в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Также значимым событием стало присвоение городу почетного звания РФ «Город трудовой доблести».

Вернувшись к проблеме распространения COVID-19, Владислав Пинаев поблагодарил медиков, волонтеров и руководителей крупных промышленных предприятий, которые оказали поддержку в борьбе с инфекцией, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Также в 2020 году город добился весомых показателей в части формирования бюджета и реализации инфраструктурных проектов. В минувшем году расходная часть бюджета была увеличена на 970 миллионов рублей, а муниципалитет начал заниматься реализацией крупного строительного проекта — возведением моста через Тагильский пруд.

В рамках нацпроекта БКАД отремонтировано 28 объектов протяженностью 37 километров, построено и сдано в эксплуатацию три новых садика с ясельными группами, также была отремонтирована школа № 85. В докладе Пинаев отметил достижения в реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», выполнение федерального проекта «Чистый воздух» и плана по очищению Черноисточинского и Верхне-Выйского водохранилищ.

В результате депутаты Нижнетагильской городской Думы признали работу мэрии и главы города в 2020 году удовлетворительной.

Благодаря поддержке губернатора и правительства Свердловской области мы также решаем вопросы дополнительного финансирования, поэтому, я уверен, что все наши планы будут успешно реализованы,отметил Владислав Пинаев.

Напомним, на строительной площадке второй очереди набережной Тагильского пруда завершаются монолитные работы. Владислав Пинаев провел очередное выездное совещание с подрядчиками проекта и заявил, что строительство идет с опережением графика.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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