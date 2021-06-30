Врачи рассказали, чем лечиться от коронавируса

В России в течение нескольких дней смертность от коронавируса достигает максимальных показателей за все время его распространения. Министерство здравоохранения и эксперты в сфере медицины рассказали, как бороться с COVID-19 и его штаммами.

Как сообщает newizv.ru, недавно Минздрав обновил рекомендации по лечению от коронавируса и направил их в аптеки и медицинские учреждения. Однако потребители часто сталкиваются с тем, что фармацевты преследуют свои цели при совете препаратов и часто предлагают то, что не принесет никакой пользы при коронавирусе. В частности, Минздрав однозначно рекомендует при коронавирусе использовать препараты с действующим веществом «Фавипиравир». Однако в аптеках вместо них советуют созвучные противовирусные препараты для лечения герпетической инфекции («Ацикловир»), а против развития тромбоза в аптеках рекомендуют «Гематоген», способствующий повышению гемоглобина. «Новые известия» также рассказали о случаях, когда фармацевты продавали покупателям «специальный противоковидный чай» и сорбенты на основе растительных компонентов и злаков «для выведения вируса из организма». При этом медики не единожды отмечали, что потраченное на бесполезные препараты время может стоить кому-то жизни: штамм «Дельта» необходимо выявлять и лечить как можно быстрее. Кандидат медицинских наук Елена Маткевич подчеркнула, что в текущих условиях важно не терять время и сразу подобрать грамотное лечение, чтобы быстро купировать вирусную нагрузку. По словам эксперта, благодаря универсальному действию «Фавипиравира» в отношении РНК-вирусов возможно при симптоматике коронавирусу приступить под медицинским контролем к терапии заблаговременно, например «Арепливиром». Для этого необязательно дожидаться результатов ПЦР-тестов. Официальные клинические данные Минздрава свидетельствуют о том, что лечение COVID-19 включает в себя прием таких препаратов, как «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Умифеновир». Кроме того, подходят препараты, которые подавляют избыточную активность иммунной системы, снимают воспаления и препятствуют образованию тромбов. Также рекомендованы жаропонижающие препараты. Заведующая инфекционным отделением № 1 смоленской клинической больницы № 1 Елена Симакина рассказала, что «Фавипиравир» («Арепливир») не имеет аналогов с точки зрения эффективности, так как он представляет собой средство прямого действия с надежным профилем безопасности. У препарата двойное действие: во-первых, он блокирует специальный белок — РНК-зависимую РНК-полимеразу (это позволяет избежать распространения вируса), во-вторых, активизирует процессы самоуничтожения вирусных частиц. Медики подчеркивают, что при заражении коронавирусом нельзя заниматься самолечением, а также полагаться на советы знакомых без медицинского образования.

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