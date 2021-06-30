Юбилейный 17-тысячный магазин «Пятёрочка» открылся в Краснодаре

Торговая сеть «Пятерочка» объявила об открытии юбилейного магазина на территории России. 17-тысячная по счету точка сети появилась на территории Краснодара. Причем в самом регионе магазин стал 725-м по счету. Свыше четверти торговых точек представлено в новой концепции.

Впервые магазины популярной торговой сети появились в Краснодарском крае в 2005 году. Но лишь в 2019 году торговые пункты обрели новый формат. Сотрудники «Пятерочки» отметили, что до конца нынешнего года планируется открыть в регионе еще 90 новых магазинов, пишет yugopolis.ru. В Краснодарском крае отмечен очень высокий уровень доверия потребителей. Покупателям нравится удобство совершения покупок. Этому способствует хорошее освещение, комфортное расположение отделов и стеллажей и, конечно, разнообразный ассортимент — в точках более 6,5 тысячи наименований различной продукции. В новом, юбилейном магазине «Пятёрочка» установлены четыре кассы самообслуживания и аппараты для раздельного сбора мусора. Тут учтены и экологические требования: продаются многоразовые тканевые сумки, благодаря чему потребление неразлагающегося полиэтилена существенно сокращается. Можно даже отказаться от бумажного чека и получить его в цифровом формате. Так поступают уже более 413 тысяч россиян. Конечно, ведется большая работа по обеспечению качества ассортимента и свежести продуктов. Так, сотрудники сети рассказали, что реализуют продукцию местных фермеров, ведут прямые закупки. Свежая выпечка поставляется прямиком из пекарен, они находятся прямо внутри магазинов. За один день сеть производит более 200 тонн хлеба по всей стране. Кроме того, почти в двух тысячах магазинах «Пятерочка» оборудованы кофе-зоны. Отмечается, что краснодарцы любят этот напиток и часто приобретают его вместе с выпечкой, так как получают при этом скидку в 20 процентов. За один день, как сообщается, жители края выпивают почти тысячу чашечек кофе. По всей России объем купленного в «Пятерочке» напитка составляет почти 7500 литров. «Мы стремимся к удобству для покупателя. Мы делаем все, чтобы он не тратил на покупки лишнее время и мог приобрести все необходимое по привлекательной цене», — отметило руководство сети.

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