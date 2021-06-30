За смертельное ДТП между Кировградом и Верхним Тагилом водителю грозит 5 лет тюрьмы

Уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Верхнего Тагила направлено в Кировградский городской суд. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Смертельная авария произошла 3 февраля 2021 на 2 километре автодороги между Кировградом и Верхним Тагилом. По версии следствия, водитель «Nissan Almera» проигнорировал запрещающий знак «Обгон запрещен», и не убедившись в безопасности маневра, допустил столкновение с HYUNDAI Accent на встречной полосе.
В результате ДТП водитель HYUNDAI Accent получил травмы различной степени тяжести и скончался.
За совершение указанного преступления жителю Верхнего Тагила грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
Напомним, главк МВД по Свердловской области направил в суд дело о ДТП с участием автомобилей Toyota Land Cruser 100 и Kia Ceed под Ивделем, в котором погибли двое детей и их отец.