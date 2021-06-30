Закон о запрете списания долгов у должников с низким доходом подписан в России

В случае, если человек зарабатывает больше прожиточного минимума, то должно производится списание суммы в размере разницы между доходом и суммой прожиточного уровня, не более, подчеркнул президент. Для того, чтобы списание не производилось со всего дохода должника, необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство. Законом также предусмотрены случаи, когда ограничение не распространяется на такое удержание из заработной платы и иных доходов должника.