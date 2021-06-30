Закон о запрете списания долгов у должников с низким доходом подписан в России

В целях поддержки людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, был подписан закон, запрещающий списывать денежные средства с должников в счет гашения кредитов и других обязательств, если их доход не превышает прожиточного уровня, сообщил 30 июня 2021 года на прямой линии Владимир Путин.
Мы хотим, чтобы человек был уверен, что, оказавшись в сложной жизненной ситуации государство ему подставит плечо,заявил Владимир Путин.
В случае, если человек зарабатывает больше прожиточного минимума, то должно производится списание суммы в размере разницы между доходом и суммой прожиточного уровня, не более, подчеркнул президент. Для того, чтобы списание не производилось со всего дохода должника, необходимо обратиться в подразделение судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство. Законом также предусмотрены случаи, когда ограничение не распространяется на такое удержание из заработной платы и иных доходов должника.
Напомним, в феврале 2021 года был представлен на рассмотрение законопроект, обеспечивающий защиту минимального гарантированного дохода социально уязвимых категорий граждан от списания за долги.