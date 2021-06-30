Жительнице Краснотурьинска бесплатно подключат газ после обращения к Путину

Пенсионерка из Краснотурьинска в ходе прямой линии пожаловалась, что они на даче не могут подключить газ к дому, а баллоны запретили. Она отметила, что на даче мэра рядом с ними есть газопровод.
Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть. В соответствии с принятым законом и к вашему участку бесплатно должны подвести газовую трубу, отметил президент.
Путин пояснил, что внутри участка газ жителям необходимо обустраивать самим.
После этого, Куйвашев позвонил мэру города Александру Устинову, который ответил, что у него нет дачи.
Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации, написал губернатор на своей странице в Instagram.
Он отметил, что вопрос пенсионерки будет решен, но проблема газификации на самом деле актуальна для Свердловской области.
Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом, отметил Куйвашев.
Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин прокомментировал рост цен на картофель и морковь. Он объяснил, что прошлогоднего урожая не хватило, поэтому овощи завозят из-за границы.