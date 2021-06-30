Жительнице Краснотурьинска бесплатно подключат газ после обращения к Путину

Жительнице Краснотурьинска бесплатно подключат газ после обращения к Путину
Жительнице Краснотурьинска бесплатно подключат газ после обращения к Путину
Сегодня, 16:17ОбществоФото: pixabay.com
Бесплатно подключить газовую трубу к дому пенсионерки из Краснотурьинска поручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев после ее обращения к президенту России Владимиру Путину.

Пенсионерка из Краснотурьинска в ходе прямой линии пожаловалась, что они на даче не могут подключить газ к дому, а баллоны запретили. Она отметила, что на даче мэра рядом с ними есть газопровод.

Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть. В соответствии с принятым законом и к вашему участку бесплатно должны подвести газовую трубу, отметил президент.

Путин пояснил, что внутри участка газ жителям необходимо обустраивать самим.

После этого, Куйвашев позвонил мэру города Александру Устинову, который ответил, что у него нет дачи.

Я поручил ему и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации, написал губернатор на своей странице в Instagram.

Он отметил, что вопрос пенсионерки будет решен, но проблема газификации на самом деле актуальна для Свердловской области.

Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом, отметил Куйвашев.

Напомним, в ходе прямой линии Владимир Путин прокомментировал рост цен на картофель и морковь. Он объяснил, что прошлогоднего урожая не хватило, поэтому овощи завозят из-за границы.

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