Администрация Нижнего Тагила поддержит лучшие проекты малого бизнеса

Об этом, как сообщает информационно-аналитическое управление,заявила мэр города Валентина Исаева. Она предложила предпринимателям активнеепродвигать свои коммерческие проекты во властных структурах, пообещала, чтолучшие идеи получат от города поддержку, так как в развитие малого и среднегобизнеса в Нижнем Тагиле в 2010 году планируется вложить свыше двухсот миллионоврублей бюджетных средств.