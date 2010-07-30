Администрация Нижнего Тагила поддержит лучшие проекты малого бизнеса
30 июля 2010, 18:54ОбществоIrinaKoshp
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Администрация Нижнего Тагила поддержит лучшие проекты малого бизнеса.
Об этом, как сообщает информационно-аналитическое управление,заявила мэр города Валентина Исаева. Она предложила предпринимателям активнеепродвигать свои коммерческие проекты во властных структурах, пообещала, чтолучшие идеи получат от города поддержку, так как в развитие малого и среднегобизнеса в Нижнем Тагиле в 2010 году планируется вложить свыше двухсот миллионоврублей бюджетных средств.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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