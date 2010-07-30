Антимонопольщики оштрафовали нижнетагильский Водоканал

Управление поясняет, что 31 мая 2010 года антимонопольноеведомство, рассмотрев материалы дела, возбужденного в отношении водоканала, наосновании заявления от ООО "Объединение "Хозтовары", признало"Водоканал-НТ" нарушившим антимонопольное законодательство в частипрекращения оказания заявителю услуг водоснабжения. Так, в частности,"Водоканал-НТ" прекратил водоснабжение объектов "Объединения"Хозтовары" в период с 18 по 19 февраля 2010 года, в результатеобразовавшейся задолженности объединения за оказанные услуги, сообщает Интерфакс-Урал.