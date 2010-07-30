Что делать если захлопнулась дверь авто

Что делать если захлопнулась дверь авто

Часто возникают ситуации, когда двери автомобилей захлапываются, не спешите звонить в спасательную бригаду, проблему можно решить и подручными материалами. Вид снаружи Вид внутри

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