Делая покупки россияне смотрят на бренд

Таковы данные исследования среди пользователей Интернета,проживающих в крупных городах России. Как пишет «Лайв Ньюс», только 15%участников опроса отметили, что для них вопрос престижа бренда "скорее, неважен". И лишь 3% категорически заявили, что совсем не обращают вниманияна данный показатель при выборе товара. Впрочем, значительная доля такихреспондентов признались, что у них просто не хватает денег на покупку продукциижелаемых брендов.