Делая покупки россияне смотрят на бренд
30 июля 2010, 17:54ОбществоIrinaKoshp
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Россияне не равнодушны к брендам и при покупке продукции в значительной мере руководствуются престижем приобретаемой марки.
Таковы данные исследования среди пользователей Интернета,проживающих в крупных городах России. Как пишет «Лайв Ньюс», только 15%участников опроса отметили, что для них вопрос престижа бренда "скорее, неважен". И лишь 3% категорически заявили, что совсем не обращают вниманияна данный показатель при выборе товара. Впрочем, значительная доля такихреспондентов признались, что у них просто не хватает денег на покупку продукциижелаемых брендов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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