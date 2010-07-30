Дело по пистолету из «Алмаза» передано в суд

Год назад в помещении ювелирного магазина «Алмаз» двое тагильчан – 23-х и 25-ти лет, угрожая электрошокером, отобрали у охранника пистолет Макарова и сбежали. Парней нашли,теперь они находятся в следственном изоляторе. Накануне прокурор Ленинскогорайона Сергей Гармаш утвердил обвинительное заключение, дело передано в суд.Преступников обвиняют в хищении оружия по статье 226, она предусматривает до15-ти лет лишения свободы. И в применении насилия, в отношении представителявласти по статье 318. Наказание по ней – до 10-ти лет лишения свободы.