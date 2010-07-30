День железнождорожника в Нижнем Тагиле отметят в общегородском масштабе

Празднование проходит сегодня в течение всего дня настадионе «Юность». С утра и до 23 часов вход на стадион свободный. В первойполовине дня на стадионе пройдет первенство по футболу, в котором будутсоревноваться команды девяти предприятий железной дороги из Нижнего Тагила,Кушвы, Серова. Состоятся соревнования по гиревому спорту, дартсу и армреслингу.В 16.00 начнется праздник «Горжусь профессией своей», в рамках которого пройдетчествование лучших железнодорожников. С 18.30 стартует праздничная развлекательнаяпрограмма. На железнодорожных предприятиях в Нижнем Тагиле работает более 3,5тысяч сотрудников, напоминает пресс-служба нижнетагильского отделения дороги.