Десантники заранее начнут отмечать свой праздник

В этом году у воздушно-десантных войск юбилей - 80 лет. Как рассказали нам в нижнетагильскомотделении союза ветеранов Афганистана, в 15 часов в «Киномаксе» состоитсяоткрытие фото-выставки, посвященной 80-летию войск. А в 18 часов на стадионе«Юность» состоится ответный футбольный матч десантников с пограничниками. Напомню,накануне Дня пограничника «голубые береты» выиграли у пограничников, которые всвою очередь обещали отыграться перед Днем десантника.