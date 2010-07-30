Десантники заранее начнут отмечать свой праздник
30 июля 2010, 18:23ОбществоIrinaKoshp
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В воскресение, 1-го августа, нижнетагильские десантники начнут отмечать свой профессиональный праздник – День ВДВ.
В этом году у воздушно-десантных войск юбилей - 80 лет. Как рассказали нам в нижнетагильскомотделении союза ветеранов Афганистана, в 15 часов в «Киномаксе» состоитсяоткрытие фото-выставки, посвященной 80-летию войск. А в 18 часов на стадионе«Юность» состоится ответный футбольный матч десантников с пограничниками. Напомню,накануне Дня пограничника «голубые береты» выиграли у пограничников, которые всвою очередь обещали отыграться перед Днем десантника.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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