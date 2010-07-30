Екатеринбург ожидает дорожная реформа

Новые контуры дорожно-транспортной реформы были очерчены неделю назад на транспортном совете. Уже тогда стало понятно, что предпочтение отдается пешеходам и общественному транспорту. Мотивация проста: это мировая практика.

В сентябре на центральных улицах появится новая разметка, которая даст приоритет автобусам и ограничит маневры личного автотранспорта. А на Малышева и Комсомольской трамвайные пути огородят специальными барьерами, чтобы автомобили не выезжали на рельсы. В дальнейшем практика распространится и на другие улицы.

Наконец-то обещают запустить систему видеофиксации нарушений! По словам вице-мэра Евгения Липовича, «оборудование закуплено и несколько лет лежит на складах, сотрудники ГИБДД не могут его установить». Проблему обещают решить в ближайшее время.