Гимназия №86 и демидовский медицинский центр лучшие по внедрению информационных технологий

Об этом шла речь на совещании министра информационных технологий и связи Свердловской области ИриныБогданович с представителями органоввласти Горнозаводского округа и Нижнего Тагила. Проекты по информатизации включены в национальный план развитияинформационного общества, вышедший в феврале этого года. В финансирование будут включены бюджеты всехуровней: федерального, областного и муниципального. В настоящее время идётактивная разработка портала государственных услуг, где уже со следующего месяцаможно будет получить документы для самостоятельного заполнения. На следующихэтапах станет возможно подавать документы на портал, отслеживать состояниевыполнение услуги и полностью получить услугу в электронном виде. Одновременнос этим муниципалитетам ставится задача по разработке программы информатизациитехнологий в образовании и здравоохранении. Для Нижнего Тагила министринформационных технологий Ирина Богданович отметила объекты, на которые нужноравняться: гимназию № 86 и демидовскиймедицинский центр.