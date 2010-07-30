Материнский капитал разрешили использовать на строительство
Президентом приняты поправки в закон о порядке предоставления единовременной выплаты за счёт средств материнского (семейного) капитала.
Принятый закон позволит семьям воспользоваться материнским капиталом при строительстве или реконструкции жилых домов без привлечения подрядных организаций.
Предполагается установить следующий порядок предоставления этих средств: сумма, не превышающая 50% материнского (семейного) капитала, может быть получена на начальном этапе строительства (реконструкции) при предоставлении разрешительных документов на строительство. А оставшаяся часть выдается на руки через шесть месяцев при предоставлении документов, подтверждающих проведение работ по строительству или проведение работ по реконструкции, результатом которых будет увеличение общей площади жилого помещения реконструируемого объекта индивидуального жилищного строительства не менее чем на одну учётную норму, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.
Жилое помещение, приобретённое, построенное или реконструированное с использованием средств материнского капитала должно быть оформлено в общую собственность родителей и детей.
Федеральным законом также предусматривается сокращение срока между подачей заявления о распоряжении средствами семейного капитала и перечислением гражданам этих средств.
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