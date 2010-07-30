Материнский капитал разрешили использовать на строительство

Предполагается установить следующий порядок предоставления этих средств: сумма, не превышающая 50% материнского (семейного) капитала, может быть получена на начальном этапе строительства (реконструкции) при предоставлении разрешительных документов на строительство. А оставшаяся часть выдается на руки через шесть месяцев при предоставлении документов, подтверждающих проведение работ по строительству или проведение работ по реконструкции, результатом которых будет увеличение общей площади жилого помещения реконструируемого объекта индивидуального жилищного строительства не менее чем на одну учётную норму, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.