На Уралвагонзаводе поведены итоги полугодия
30 июля 2010, 08:38ОбществоIrinaKoshp
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29 июля на крупнейшем предприятии Нижнего Тагила – Уралвагонзаводе прошло совещание руководителей подразделений, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие, а также намечены задачи на следующее.
В докладах руководителей были отмечены положительные тенденции вработе предприятия – рост прибыли и объемов производства, что способствовалоросту рентабельности производства до 21,4 %.
Также на совещании была замечена положительная динамика в сфереулучшения качества жизни сотрудников завода, средний уровень зарплат тут ужевырос до 15200 рублей и вскоре должен достигнуть 20000 рублей.
По словам первого заместителя генерального директора Б.А.Дубровского, достигатьпоставленных перед Обществом задач коллективу необходимо совместными усилиями,своим трудом.
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