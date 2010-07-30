На Уралвагонзаводе поведены итоги полугодия

В докладах руководителей были отмечены положительные тенденции вработе предприятия – рост прибыли и объемов производства, что способствовалоросту рентабельности производства до 21,4 %.

Также на совещании была замечена положительная динамика в сфереулучшения качества жизни сотрудников завода, средний уровень зарплат тут ужевырос до 15200 рублей и вскоре должен достигнуть 20000 рублей.