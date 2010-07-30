Пенсионный фонд завершает прием отчетности от работодателей

Отчетная кампания началась 1 июля и закончится впонедельник, 2 августа. Не позднее 2 августа в ПФР должны представитьотчетность свыше 5200 работодателей города Нижнего Тагила и Пригородногорайона. По оценкам Пенсионного фонда, 22% из них отчитаются в электронной форме.По данным на 30 июля, отчеты сдали 69% страхователей. Для удобстваработодателей специалисты Пенсионного фонда будут вести прием в субботу ивоскресенье с 08.00 до 19.00. Напоминаем, что последний день приема отчетов безштрафных санкций – 3 августа.