Пенсионный фонд завершает прием отчетности от работодателей
30 июля 2010, 18:46ОбществоIrinaKoshp
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Управление Пенсионного фонда в городе Нижнем Тагиле и Пригородном районе заканчивает принимать отчетность от работодателей – плательщиков страховых взносов.
Отчетная кампания началась 1 июля и закончится впонедельник, 2 августа. Не позднее 2 августа в ПФР должны представитьотчетность свыше 5200 работодателей города Нижнего Тагила и Пригородногорайона. По оценкам Пенсионного фонда, 22% из них отчитаются в электронной форме.По данным на 30 июля, отчеты сдали 69% страхователей. Для удобстваработодателей специалисты Пенсионного фонда будут вести прием в субботу ивоскресенье с 08.00 до 19.00. Напоминаем, что последний день приема отчетов безштрафных санкций – 3 августа.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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