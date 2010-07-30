Рентабельность производства на УВЗ превышает 20%

Чистая прибыль в первом полугодии составила 855 млн.рублей.План по выпуску подвижного состава на 2010 год составляет 15000 полувагонов и5000 цистерн. В стоимостном выражении Уралвагонзавод планирует выйти на 53,5млрд. рублей по выпуску продукции в 2010 году, сообщает пресс-службапредприятия Целью деятельности корпорации является получение прибыли, и именноприбыль, должна стать источником для дальнейшего развития производства. Какотметила заместитель генерального директора по персоналу Светлана Иванилова,Уралвагонзавод продолжает выделять средства на выполнение социальных программ иподдержку объектов социально-культурного и оздоровительного назначения. Седняямесячная заработная плата в Обществе по итогам первого полугодия составила15200 рублей, к концу года этот показатель планируется довести до 20000 рублей.