Сегодня День Системного администратора
30 июля 2010, 09:00ОбществоIrinaKoshp
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Последняя пятница июля – это международный праздник, который отмечают системные администраторы.
Несмотря на то, что праздник является достаточно молодым, у негоесть собственная история. Создатель праздника – житель Америки Тед Кекатос утверждает,что на идею создания праздника его вдохновило объявление о продаже принтеров, именноувидев картинку, Тед понял, что любому сисадмину хоть раз в год нужно ощутить внимание,заботу, а также и благодарность пользователей.
Впервые этот праздник отметили 28-го июля 2000 года. Для этого Тед создал сайт «System Administrator Appreciation Dayи разослал знакомым пользователям приглашение на праздник. Эта торжественная датаполюбилась и пользователям, и сисадминам, именно поэтому сегодня его десятый разотмечают во всем мире.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей