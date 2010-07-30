Сегодня День Системного администратора

Несмотря на то, что праздник является достаточно молодым, у негоесть собственная история. Создатель праздника – житель Америки Тед Кекатос утверждает,что на идею создания праздника его вдохновило объявление о продаже принтеров, именноувидев картинку, Тед понял, что любому сисадмину хоть раз в год нужно ощутить внимание,заботу, а также и благодарность пользователей.