Учебу в аспирантуре продлят на год

Правительство одобрило законопроект, который увеличивает срок обучения в аспирантуре на год, сообщила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина.

«Да, утвердили», — сказала она, отвечая на вопрос о том, какое решение было принято по данному законопроекту.

В настоящее время сроки обучения в аспирантуре для очников составляют три года, а для заочников — четыре года.