Учебу в аспирантуре продлят на год
30 июля 2010, 08:23ОбществоIrinaKoshp
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Сроки обучения в аспирантуре увеличат на один год, чтобы научные сотрудники имели возможность подтвердить на практике результаты своей деятельности.
Правительство одобрило законопроект, который увеличивает срок обучения в аспирантуре на год, сообщила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина.
«Да, утвердили», — сказала она, отвечая на вопрос о том, какое решение было принято по данному законопроекту.
В настоящее время сроки обучения в аспирантуре для очников составляют три года, а для заочников — четыре года.
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