Уроки контраварийного вождения авто (6 уроков)

Цель занятий по контраварийному вождению – научить не только грамотно и быстро реагировать на сложившуюся на дороге обстановку, но и уметь заблаговременно предусмотреть и предсказать аварийные ситуации для возможного их избежания. Часть первая Часть вторая Часть третья Часть четвертая Часть пятая Часть шестая

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