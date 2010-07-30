Уроки контраварийного вождения авто (6 уроков)
30 июля 2010, 08:05ОбществоСергей Демидов
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Цель занятий по контраварийному вождению – научить не только грамотно и быстро реагировать на сложившуюся на дороге обстановку, но и уметь заблаговременно предусмотреть и предсказать аварийные ситуации для возможного их избежания.
Часть первая
Часть вторая
Часть третья
Часть четвертая
Часть пятая
Часть шестая
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