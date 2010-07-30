В нижнетагильском пенсионном фонде ждут инструкций к поправкам закона о маткапитале

Президент Дмитрий Медведев принял поправки в законо материнском капитале. Изменения в законе позволят семьям воспользоватьсяденьгами при строительстве жилья без привлечения подрядных организаций. Какпоясняет пресс-служба Кремля, теперь сумма, не превышающая 50% маткапитала,может быть получена на начальном этапе строительства. В каком порядке нужнобудет обращаться в Пенсионный фонд, станет известно в ближайшее время. Отмечу,что сегодня жительницы города Нижнего Тагила и Пригородного района предпочитаютнаправить средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Сначала года Управлением Пенсионного фонда в Нижнем Тагиле принято 40 заявленийна использование средств маткапитала. В городе выдано более 5.400 сертификатов.Размер материнского капитала в 2010 году составляет 343 тыс. 378 рублей 80 коп.