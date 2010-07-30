Житель Нижнего Тагила упал с 12-го этажа и остался жив
30 июля 2010, 18:37ОбществоIrinaKoshp
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Упал с 12-го этажа и остался жив. Этой ночью в травму 2-ой ЦГБ был доставлен с Октябрьского проспекта мужчина 30 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
Как рассказали в пресс-службе УВД, он провалился в шахтулифта с 12 этажа и остался жив, но получил перелом бедра, ребер и челюсти. Сейчас мужчина уже пришёл в себя.Врачи говорят, что ему потребуется длительное лечение, но жить будет.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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