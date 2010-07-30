Житель Нижнего Тагила упал с 12-го этажа и остался жив

Как рассказали в пресс-службе УВД, он провалился в шахтулифта с 12 этажа и остался жив, но получил перелом бедра, ребер и челюсти. Сейчас мужчина уже пришёл в себя.Врачи говорят, что ему потребуется длительное лечение, но жить будет.