100 миллионов рублей выделено на микрорайон Александровский 2 в Нижнем Тагиле

Вообще города Свердловской области получили финансирование по пяти региональным программам, направленным на развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности.

Так, 200 млн рублей было распределено между двенадцатью муниципалитетами области на погашение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за топливно-энергетические ресурсы. В частности, 50 млн рублей выделено Красноуфимскому округу, 40 млн рублей - Артемовскому, 33,9 млн - Талице, 22 млн - Туринску, 17 млн - Ирбиту, 9,7 млн - Верхотурью.

На благоустройство двенадцати дворовых территорий выделены средства Первоуральску. Выполнение мероприятий позволит улучшить условия проживания 9 272 человек за счет размещения игровых и спортивных комплексов для детей и подростков, площадок для отдыха взрослых, организации дорожно-тропиночной сети, озеленения, упорядочения размещения легкового автотранспорта на дворовых территориях, сообщили на официальном сайте регионального правительства.