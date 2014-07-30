3D тур в шоу-рум компании Славдом.
Уникальную возможность дает компания Славдом своим заказчикам – посетить виртуальный шоу-рум строительной керамики.
Уникальную возможность дает компания Славдом своим заказчикам – посетить виртуальный шоу-рум строительной керамики. 3D тур организован по Профессиональному шоу-руму реально открывшемуся в Москве.
Чтобы виртуально посетить шоу-рум строительных материалов зайдите на специальную страницу 3D тура или откройте страницу, где описывается открытие Профессионального шоу-рума в Москве на Павелецкой.
Теперь ознакомиться с ассортиментом строительной керамики от лучших европейских и российских производителей можно прямо из дома. Больше не нужно тратить время на проезд в офис компании Славдом. Теперь весь ассортимент можно увидеть на реалистичной панораме офиса компании на Павелецкой набережной, д.2 в Москве.
Благодаря удобному интерфейсу навигация по шоу-руму является простой даже для неопытных пользователей. При помощи 3D навигации можно увидеть всю выставку строительных материалов и посмотреть в увеличенном размере некоторые виды продукции. Благодаря увеличению можно осмотреть тип фактуры, цвет и форму отдельных элементов. При этом можно посмотреть сопроводительную информацию на аннотациях к каждой группе материалов и брендов.
3D тур дает возможность ознакомиться со всем ассортиментов стеновой, кровельной и ландшафтной продукции компании Славдом. Просмотр доступен в высоком (HD) качестве на любых мобильных устройствах.
В Профессиональном шоу-руме можно увидеть:
- Свыше 3000 видов керамического лицевого кирпича российского, эстонского, финского, бельгийского, голландского и германского производства.
- Больше 1000 видов керамической и цементно-песчаной черепицы от ведущих германских производителей.
- Разнообразную клинкерную плитку для фасадов.
- Всевозможные кровельные аксессуары.
- Огромный выбор клинкерного тротуарного камня.
- Ступени из клинкера от лучших производителей Европы.
- Мягкую кровлю.
- Водостоки и дымоходы.
- Подоконники и элементы для заборов из клинкера.
Мы всегда рады встретить Вас в Профессиональном шоу-руме в офисах в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь специально подготовленные консультанты компании Славдом ознакомят Вас с любым видом продукции, помогут определиться с выбором и ответят на все возникшее вопросы. Для подбора нужного материала в наших профессиональных шоу-румах есть вся необходимая информация: каталоги, проспекты и брошюры, а так же инструкции от производителей и фото уже готовых объектов.