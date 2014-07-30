3D тур в шоу-рум компании Славдом.

Уникальную возможность дает компания Славдом своим заказчикам – посетить виртуальный шоу-рум строительной керамики. 3D тур организован по Профессиональному шоу-руму реально открывшемуся в Москве.

Чтобы виртуально посетить шоу-рум строительных материалов зайдите на специальную страницу 3D тура или откройте страницу, где описывается открытие Профессионального шоу-рума в Москве на Павелецкой.

Теперь ознакомиться с ассортиментом строительной керамики от лучших европейских и российских производителей можно прямо из дома. Больше не нужно тратить время на проезд в офис компании Славдом. Теперь весь ассортимент можно увидеть на реалистичной панораме офиса компании на Павелецкой набережной, д.2 в Москве.

Благодаря удобному интерфейсу навигация по шоу-руму является простой даже для неопытных пользователей. При помощи 3D навигации можно увидеть всю выставку строительных материалов и посмотреть в увеличенном размере некоторые виды продукции. Благодаря увеличению можно осмотреть тип фактуры, цвет и форму отдельных элементов. При этом можно посмотреть сопроводительную информацию на аннотациях к каждой группе материалов и брендов.

3D тур дает возможность ознакомиться со всем ассортиментов стеновой, кровельной и ландшафтной продукции компании Славдом. Просмотр доступен в высоком (HD) качестве на любых мобильных устройствах.

В Профессиональном шоу-руме можно увидеть:

- Свыше 3000 видов керамического лицевого кирпича российского, эстонского, финского, бельгийского, голландского и германского производства.

- Больше 1000 видов керамической и цементно-песчаной черепицы от ведущих германских производителей.

- Разнообразную клинкерную плитку для фасадов.

- Всевозможные кровельные аксессуары.

- Огромный выбор клинкерного тротуарного камня.

- Мягкую кровлю.

- Водостоки и дымоходы.

- Подоконники и элементы для заборов из клинкера.