Потекла грязь из-под крана? В этом виноваты жильцы дома. И, конечно, изношенность сетей (ВИДЕО)

Как оказалось, вместо горячей воды из-под крана полилось будто «содержимое канализации, вонючее и черное». Надо сказать, судя по отзывам тагильчан по этой насущной теме, таким инцидентом никого не удивишь. Однако TagilCity.ru решил напомнить жителям, что подобное может произойти в каждом доме по имеющимся на то причинам, иногда независящим даже от аварий. Стоит отметить, что отопительный сезон еще не наступил (обычно коммунальная эпопея начинается в начале осени), а эта нетипичная для лета ситуация привлекла внимание жильцов.

Об особенностях водоснабжения рассказал инженер «Нижнетагильских тепловых сетей» Сергей Геннадьевич Вершинин. Прежде всего он отметил, что сам является жителем дома №38 по улице Черных, а в его квартире, поскольку она является самой «концевой», всегда сразу же проявляется вся грязь.

На данный момент в этом районе ремонтных работ нет. По ситуации могу пояснить: если в доме кто-то что-то отключал – произошла смена давления – а грязь, имеющаяся на стенках труб, отлетает и идет к потребителю. При отключении, смене давления и замене вентеля. Со временем грязь пройдет. Но такое бывает рассказал специалист TagilCity.ru.

Сергей Геннадьевич пояснил, что, если дело в глобальной поломке, то грязь должна появиться и в его квартире – об этом уже не как специалист, а как житель – он узнает только вечером. Если проблема с состоянием сети, то будут проведены соответствующие работы.

Конечно, первопричина появления такой грязи – моральная и физическая изношенность труб, которые требуют замены. Устаревшая на более чем 90% система водоснабжения в нашем городе – больная тема не только для жильцов, но и для муниципалитета. Ведь даже для осуществления планового ремонта сетей (вплоть до Черноисточинска) понадобится 20 миллиардов рублей.

С одной стороны, привлечение внимания к проблемам в водопроводной сети - это правильно, но с другой стороны, столкнувшись с поломкой, лучше вызвать сантехника, а не браться за камеру. К сожалению, трубы имеют особенность изнашиваться, так что следует вовремя заниматься ремонтом водяных сетей (подробности вот тут). Помимо срочного устранения неполадок и засоров, квалифицированный сантехник может подлючать стиральные машины и газовые колонки, которые в принципе не стоит устанавливать самостоятельно - небольшая экономия впоследствии может обернуться большими проблемами.