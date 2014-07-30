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Потекла грязь из-под крана? В этом виноваты жильцы дома. И, конечно, изношенность сетей (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Потекла грязь из-под крана? В этом виноваты жильцы дома. И, конечно, изношенность сетей (ВИДЕО)

30 июля 2014, 15:55Общество
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