Причиной нового массового вымирания на Земле стал человек

По мнению ученых, деятельность человека разрушает привычные цепи питания животных, а также заставляет их менять традиционный ареал обитания. Не обошлось и без истребления редких видов посредством браконьерства. Еженедельно на ведущих телеканалах про животных рассказывается об убийствах ради наживы.

Ученые утверждают, что с 1500 года на Земле уже вымерли около трехсот видов позвоночных животных, а остальные снизили свою популяцию на 25%. Численность беспозвоночных снизилась в 2 раза. Не далеко от вымирания стоят от 16 до 34 процентов всех существующих видов на планете Земля, пишет «Деловой квартал».