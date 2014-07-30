Причиной нового массового вымирания на Земле стал человек
30 июля 2014, 11:50Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В американском научном издании Science 25 июля публикуется исследование международной группы ученых, согласно которому началось шестое тотальное вымирание животного мира. Причем, если ранее это происходило из-за климатических изменения, то в этот раз причиной стал человек.
По мнению ученых, деятельность человека разрушает привычные цепи питания животных, а также заставляет их менять традиционный ареал обитания. Не обошлось и без истребления редких видов посредством браконьерства. Еженедельно на ведущих телеканалах про животных рассказывается об убийствах ради наживы.
Ученые утверждают, что с 1500 года на Земле уже вымерли около трехсот видов позвоночных животных, а остальные снизили свою популяцию на 25%. Численность беспозвоночных снизилась в 2 раза. Не далеко от вымирания стоят от 16 до 34 процентов всех существующих видов на планете Земля, пишет «Деловой квартал».
К концу шестого периода вымирания Земля потеряет таких крупных млекопитающих, как бегемоты, слоны и медведи.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей