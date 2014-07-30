«Ростелеком» построит оптическую линию связи для уральской Обсерватории

Компания «Ростелеком» выиграла аукцион на право строительства оптической линии связи для Обсерватории «Арти» в Свердловской области. Уже в августе этого года у Обсерватории Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук, расположенной в поселке Арти, скорость интернет-доступа повысится более чем в 6 раз.

«Быстрый Интернет необходим Обсерватории для обеспечения работы станций сейсмологических, магнитометрических, гравиметрических, ионосферных научных наблюдений, а также для оперативной передачи полученных данных в Москву, - отмечает Олег Кусонский, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий Обсерваторией «Арти».

Сегодня Интернет в Обсерватории организован по технологии ADSL, максимальная пропускная способность - 16 Мбит/с. С приходом оптики скорость передачи данных составит до 1 Гбит/с без ограничений по объему передаваемого и принимаемого трафика. Для реализации проекта связистам предстоит построить более 500 м оптики.