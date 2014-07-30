«Ростелеком» построит оптическую линию связи для уральской Обсерватории
Компания «Ростелеком» выиграла аукцион на право строительства оптической линии связи для Обсерватории «Арти» в Свердловской области.
Компания «Ростелеком» выиграла аукцион на право строительства оптической линии связи для Обсерватории «Арти» в Свердловской области. Уже в августе этого года у Обсерватории Института геофизики Уральского отделения Российской академии наук, расположенной в поселке Арти, скорость интернет-доступа повысится более чем в 6 раз.
«Быстрый Интернет необходим Обсерватории для обеспечения работы станций сейсмологических, магнитометрических, гравиметрических, ионосферных научных наблюдений, а также для оперативной передачи полученных данных в Москву, - отмечает Олег Кусонский, кандидат геолого-минералогических наук, заведующий Обсерваторией «Арти».
Сегодня Интернет в Обсерватории организован по технологии ADSL, максимальная пропускная способность - 16 Мбит/с. С приходом оптики скорость передачи данных составит до 1 Гбит/с без ограничений по объему передаваемого и принимаемого трафика. Для реализации проекта связистам предстоит построить более 500 м оптики.
«Сети будут строиться с применением инновационной технологии GPON, основными преимуществами которой являются высокие скорости доступа, надежность, потенциал для развития на годы вперед - возможность наращивания пропускной способности в зависимости от потребностей заказчика, - отмечает директор Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» Денис Сибирцев, - компания имеет достаточный опыт реализации подобных проектов, и мы рады, что технологические наработки встанут на службу одной из старейших Обсерваторий мира».