США ввели санкции против трех российских банков

Так, американские граждане и компании отныне не могут получать от данных банков или связанных с ними юридических лиц кредиты на срок более 90 дней. Остальные транзакции разрешены.

Эксперты отмечают, что санкции могут повлиять на экономику России через финансовый рынок и инвестиции.

Рост российской экономики существенно замедлился в первом полугодии, новые санкции могут подорвать надежды инвесторов на восстановление во втором считает Ли Хардман, валютный аналитик Bank of Tokio. [vedomosti.ru]

В целом, хоть последствия санкций несущественны, они формируют негативные настроения на рынках капитала. Ведь дестабилизация и повышенная волатильность [изменчивость цены] финансовых рынков снижает доверие инвесторов. Рост экономики может замедлиться на 0,2-0,3%, а импорт технологий, инвестиций и передовых практик – существенно ограничиться.

К сожалению, многие банки - причем вовсе не по причине санкций - меняют условия кредитования для физических лиц, при этом нередко умалчивают об этих изменениях. Такие действия приводят к просрочкам при выплате кредитов, что в свою очередь ведет к начислению штрафов. Разрешение споров с банками своими силами для физических лиц практически невозможно, поэтому стоит воспользоваться услугами юридической консультации. Грамотный специалист поможет установить степень виновности сторон и, как минимум, отсрочить, а то и отменить незаконные выплаты.