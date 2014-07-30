Тагильчане, сегодня отмечается день друзей!
30 июля 2014, 17:45Общество
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Как сказал однажды Аристотель, друг – это одна душа, живущая в двух телах. Важно, чтобы у каждого был такой человек, которого можно назвать другом – разделить с ним радость и печаль, выслушать, дать совет и поздравить с Международным днем друзей.
Во все времена дружба была величайшей нравственной ценностью. А народное творчество оставило множество пословиц, посвященных крепкой дружбе: «Старый друг лучше новых двух», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Три друга: отец, да мать, да верная жена», «Добрый конь не без седока, а честный человек не без друга», «Одежда лучше новая, а друг - старый».
Этот праздник – отличный повод написать и старым-добрым друзьям, собраться шумной компанией и поделиться приятными воспоминаниями и хорошими воспоминаниями.
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