Тагильчане, сегодня отмечается день друзей!

Во все времена дружба была величайшей нравственной ценностью. А народное творчество оставило множество пословиц, посвященных крепкой дружбе: «Старый друг лучше новых двух», «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», «Три друга: отец, да мать, да верная жена», «Добрый конь не без седока, а честный человек не без друга», «Одежда лучше новая, а друг - старый».