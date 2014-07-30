В Нижнем Тагиле приняли переселенцев из Украины (ФОТО)

Сто двенадцать вынужденных переселенцев с юго-востока Украины, среди которых тридцать три ребенка, доставил сегодня в Екатеринбург Ил-76 из Ростова. Несколько человек из этой группы забрали из аэропорта родственники. Остальные сто были направлены в Нижний Тагил. Самой старшей в группе – 65 лет, самым маленьким оказался ребенок в возрасте одиннадцати месяцев.

В город автобусы с вынужденными переселенцами прибыли после одиннадцати утра . Для них заранее были подготовлены два пункта временного пребывания в поселке Старатель и Дзержинском районе. Первую группу в количестве 49 человек поселили в гостинице Нижнетагильского института испытания металлов. Еще 51 человека отправились в загородную базу отдыха НПК «Уралвагонзавод» «Соловьиная роща».

Сегодня все вынужденные переселенцы пройдут регистрацию и медицинский осмотр. Принимающая сторона организовала для них бесплатное питание и проживание. На каждом временном пункте пребывания будут дежурить посты из медиков, сотрудников полиции и МЧС.

Фотографии пресс-службы Администрации. Илья Колесов

Около месяца в городе шла подготовка к приему вынужденных переселенцев, - отметил начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» полковник внутренней службы Олег Полевщиков. – И администрация и предприятия очень серьезно подошли к решению вопроса. Продумано все от организации общественного порядка на территории пунктов временного пребывания, до досуговых мероприятий.

Валерий Суров назвал две основные задачи, которые предстоит решить муниципалитету в ближайшее время:

Во-первых, нужно провести работу по распределению поступивших детей в садики и школы. Основная же задача – трудоустройство вынужденных переселенцев, которые останутся жить в Нижнем Тагиле. Глава города на этой неделе проведет совещание с руководителями городских предприятий, где обсудят вопросы по переобучению и приему на работу украинцев.