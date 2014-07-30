Зачем нужна специальная детская парикмахерская?

На самом деле все очень просто) Все началось с того, что нам отказались стричь годовалого сына после того, как он заплакал во "взрослой" парикмахерской. А потом его туда и не заманить было. Так и стриглись сами, как попало. Даже на фотографии той поры смотреть не хочется.

Уже второй год специальные детские парикмахерские набирают обороты по всей России!

Они созданы специально для заботливых родителей, которые думают о психологическом комфорте ребенка и его здоровье. Ведь в обычных парикмахерских вокруг активно используются красители, химические препараты и еще менее полезные вещи - и все эти составы пропитывают воздух. Да и обстановка, разговоры и то, что показывают по телевизору в обычных парикмахерских отнюдь не полезны малышу.

Мы хотим предложить жителям Нижнего Тагила детскую парикмахерскую, в которой ребенку будет комфортно, в которой малыша смогут развлечь, отвлечь и привить ему с самого раннего возраста любовь к уходу за собой!

Кресла для стрижки - в виде машинок, телевизоры с любимыми мультиками - вместо зеркал, сенсорная комната для отдыха после стрижки. Это все - специально для Вашего ребенка, потому что дети - наша самая главная ценность!