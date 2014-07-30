«Железные династии» – гордость России!

Именно на Урале началось развитие металлургии Российской империи еще в XVII веке. Из учебников истории мы знаем, какую роль сыграли «металлурги» в развитии России при Петре I, какой огромный вклад внесли они в освоение Сибири, в победу страны в Великой Отечественной Войне. Великих умельцев Урала мы помним по сказкам и народным легендам: они и блоху подковать горазды, и каменный цветок создать, и с хозяйкой медной горы совладать!

С самого начала развития этой отрасли в ней работали особенные люди. Шутка ли – каждый день укрощать камень и металл! Это почетное ремесло во все времена передавалось от отца - сыну, от деда – внуку. Так создавались «железные» династии металлургов, так ковалась история нашей страны!

Металлурги, расскажите о себе и своей семье! Специально для Вас сеть магазинов «Пятерочка» объявляет старт творческого конкурса «Железные династии».

Принять участие в конкурсе и стать победителем просто:

1.​ В период с 20 июля по 17 августа 2014 года пришлите организаторам Конкурса рассказ, песню, фото, стихотворение, о своей трудовой династии;

2.​ Соберите наибольшее количество голосов за Вашу семейную историю на сайте www.pyaterochka.ru;

3.​ Получите приз - Сертификат номиналом 30 000 (тридцать тысяч) рублей на «железные подарки» (технику и электронику).