Черчесов был рад встрече с главой Владимирской области Светланой Орловой

На прошлой неделе в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» Владимирскую область посетил главный тренер страны по футболу Станислав Черчесов. Он также встретился с главой региона Светланой Орловой.
Как сообщает издание vedom.ru, Черчесов отметил, что Орлова – прекрасный тренер. Также без его внимания не остался тот факт, что в области динамично развивается физическая культура, спорт и возведение спортивных объектов. По его словам, каждый юный житель Владимирской области имеет все шансы оказаться в составе национальной сборной России, главное – это усердные тренировки и воля к победе.
Спустя два дня по возвращении из Владимирской области, Станислав Черчесов и весь состав сборной России были удостоены звания «Заслуженных мастеров спорта» и получили лично из рук президента Владимира Путина государственные награды. Позже, в ходе неофициального разговора, Черчесов любя назвал Орлову «бандиткой». Некоторые журналисты вырвали фразу из контекста и придали ей негативный смысл. Черчесов объяснил, что не хотел обидеть губернатора, а просто попытался сделать комплимент ее работе.