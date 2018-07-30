Черчесов был рад встрече с главой Владимирской области Светланой Орловой

Как сообщает издание vedom.ru, Черчесов отметил, что Орлова – прекрасный тренер. Также без его внимания не остался тот факт, что в области динамично развивается физическая культура, спорт и возведение спортивных объектов. По его словам, каждый юный житель Владимирской области имеет все шансы оказаться в составе национальной сборной России, главное – это усердные тренировки и воля к победе.