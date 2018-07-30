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Дом в Красноуральске сгорел из-за неработающего нового гидранта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дом в Красноуральске сгорел из-за неработающего нового гидранта

Сегодня, 18:05Общество
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