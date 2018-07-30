Дом в Красноуральске сгорел из-за неработающего нового гидранта

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Оперативно прибывшие на место пожара в частном доме Красноуральска спасатели столкнулись с неработающим гидрантом, который установили в апреле 2018 года. Воду пришлось подвозить издалека, в результате чего здание спасти не удалось.
В ночь с 29 на 30 июля в Красноуральске загорелся жилой дом на улице 30 лет Октября, 8.
На место оперативно прибыл пожарный расчёт, но организовать тушение не удалось, так как гидрант, установленный рядом с домом около четырех месяцев назад, оказался неработающим. Спасателям пришлось подвозить воду издалека, поэтому здание спасти не удалось и дом полностью выгорел.
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Видео: © URA.RU
URA.ru сообщает, что стоимость гидранта и его установки составила 100 тыс. рублей. В управляющей компании, которая занималась работами по обновлению гидрантов в городе, комментировать произошедшее не стали — на звонки журналистов никто не отвечал.
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