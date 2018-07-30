Киллер голодает из-за отсутствия условий для ухода за бородой в колонии Екатеринбурга

Супруга киллера сообщила, что ее муж недоволен меню, одеждой и отсутствием условий для подравнивания бороды.

В течение десяти дней Замольскис ничего не ел и не пил. При этом он не говорит по-русски. 28 июля 2018 года преступника госпитализировали.

Все его претензии — это бред, цель у них одна — накрутить, придумать, сфальсифицировать. В учреждениях ГУФСИН нет специального меню для вегетарианцев. Но в блюдах, кроме мяса и рыбы, есть гарнир. Парикмахерская у нас есть, он сам ею не пользуется, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.

Фото: Ura.ru