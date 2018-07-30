Киллер голодает из-за отсутствия условий для ухода за бородой в колонии Екатеринбурга
Сегодня, 12:10Общество
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Преступник из Литвы Ромас Замольскис, осужденный за убийства и грабежи, жалуется на условия содержания в колонии строгого режима №10 города Екатеринбург.
Источник: URA.RU
Супруга киллера сообщила, что ее муж недоволен меню, одеждой и отсутствием условий для подравнивания бороды.
В течение десяти дней Замольскис ничего не ел и не пил. При этом он не говорит по-русски. 28 июля 2018 года преступника госпитализировали.
Все его претензии — это бред, цель у них одна — накрутить, придумать, сфальсифицировать. В учреждениях ГУФСИН нет специального меню для вегетарианцев. Но в блюдах, кроме мяса и рыбы, есть гарнир. Парикмахерская у нас есть, он сам ею не пользуется, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области.
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Фото: Ura.ru
Сейчас Ромас Замольскис находится в больнице ИК №2, его перевели на принудительное питание, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
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