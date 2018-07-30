«Крышеватели» стоматолога из Нижнего Тагила осуждены на два и три года тюрьмы

Дзержинский суд приговорил тагильчанку к двум годам лишения свободы, а Ахмеда Эльмесова к трем годам колонии за вымогательство. Осужденные были задержаны в 2016 году, когда пытались получить деньги от врача-стоматолога Улугбека Назарова, которого на Вагонке прозвали «Дмитрий Романович».

В 2013 году Дмитрий Романович зарегистрировал ИП и открыл свой стоматологический кабинет. Однако в скором времени к нему обратились обвиняемые и предложили платить им деньги за защиту от криминальных элементов города. За это врач должен был платить каждый месяц 40 тысяч рублей. Спорить Дмитрий Романович не стал и более двух лет платил. Когда ценник вырос до 150 тысяч рублей, врач платить отказался.