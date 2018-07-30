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«Грязные полы и ужасный запах»: мамы жалуются на детскую больницу Краснотурьинска
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Грязные полы и ужасный запах»: мамы жалуются на детскую больницу Краснотурьинска

Сегодня, 10:50Общество
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