«Грязные полы и ужасный запах»: мамы жалуются на детскую больницу Краснотурьинска

Родители пациентов отделения жалуются на матрацы советских времен с разводами, стены с потрескавшейся штукатуркой и старую мебель.

Я была в ужасе, когда мы зашли в эту палату: грязные полы, облезлые стены, детская кроватка с насквозь пропитанным мочой матрацем, от которого стоял ужасный запах на всю палату, голые окна, не прикрытые шторами или хотя бы тюлем, детская кушетка тоже вся липкая, непонятно, что на нее проливалось, сообщила одна из пациенток.

В то же время персонал отделения относится к больным хорошо, ведет себя доброжелательно.

Ранее, в 2016 году, жители Краснотурьинска уже обращались к президенту России Владимиру Путину с жалобой на состояние детской больницы. В ноябре 2017 года был проведен капитальный ремонт инфекционного отделения.