«Грязные полы и ужасный запах»: мамы жалуются на детскую больницу Краснотурьинска
Капельное отделение детской больницы города Краснотурьинск нуждается в капитальном ремонте, считают мамы маленьких пациентов.
Родители пациентов отделения жалуются на матрацы советских времен с разводами, стены с потрескавшейся штукатуркой и старую мебель.
Я была в ужасе, когда мы зашли в эту палату: грязные полы, облезлые стены, детская кроватка с насквозь пропитанным мочой матрацем, от которого стоял ужасный запах на всю палату, голые окна, не прикрытые шторами или хотя бы тюлем, детская кушетка тоже вся липкая, непонятно, что на нее проливалось, сообщила одна из пациенток.
В то же время персонал отделения относится к больным хорошо, ведет себя доброжелательно.
Ранее, в 2016 году, жители Краснотурьинска уже обращались к президенту России Владимиру Путину с жалобой на состояние детской больницы. В ноябре 2017 года был проведен капитальный ремонт инфекционного отделения.
Мы сами видим, в каком состоянии находятся палаты, и, поверьте, делаем все возможное, чтобы дети получали лечение в лучших условиях. Главное – у нас хорошие врачи, специалисты своего дела, сообщил Константин Остриков, заместитель главного врача по детству Краснотурьинской городской больницы.