Рукописная икона появится в серовском храме Преображения Господня

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Серовская епархия заказала первую рукописную икону для собора Преображения Господня.
Источник: «Глобус»
На написание иконы Господа Вседержителя потребуется около 100 тысяч рублей. Деньги удалось собрать благодаря пожертвованиям прихожан храма.
Изготавливать икону будут в иконописной мастерской города Екатеринбург.
Средства были собраны за месяц и сразу же был сделан заказ на икону. Иконописцы говорят, что икона будет готова примерно к концу сентября - началу октября, сообщил священник собора Преображения Господня Симеон (Шестаков).
В соборе планируют заменить все иконы на рукописные.
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Фото: «Глобус»
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