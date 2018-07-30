Рукописная икона появится в серовском храме Преображения Господня

На написание иконы Господа Вседержителя потребуется около 100 тысяч рублей. Деньги удалось собрать благодаря пожертвованиям прихожан храма.

Средства были собраны за месяц и сразу же был сделан заказ на икону. Иконописцы говорят, что икона будет готова примерно к концу сентября - началу октября, сообщил священник собора Преображения Господня Симеон (Шестаков).