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Рукописная икона появится в серовском храме Преображения Господня
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
2018 06 19 11 23 19

Рукописная икона появится в серовском храме Преображения Господня

Сегодня, 11:30Общество
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