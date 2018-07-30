Новый студгородок может появиться в Нижнем Тагиле

Современный студенческий городок, который объединит филиалы УрФУ, РГППУ и УрГЭУ, может появиться на берегу пруда за зданием Нижнетагильского государственного социально-педагогического института.
Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил на встрече с представителями филиалов УрФУ, РГППУ и УрГЭУ о том, что новый студенческий городок может появиться на берегу нижнетагильского пруда за зданием НТГСПИ. По мнению главы города, образовательный кластер должен объединить три тагильских вуза.
Будущий студенческий городок будет включать в себя жилые корпуса, зоны для размещения студенческого и преподавательского состава, а также современный учебный комплекс.
Я считаю, что, реализовав данный проект, мы не просто подняли бы высшую школу, а создали бы точку притяжения для студентов не только так называемой горнозаводской агломерации, но и всего севера области, сказал Владислав Пинаев.
Специалисты приступили к разработке концепции студгородка, в сентябре планируется ее презентация руководителям вузов.