Новый студгородок может появиться в Нижнем Тагиле

Врио главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев сообщил на встрече с представителями филиалов УрФУ, РГППУ и УрГЭУ о том, что новый студенческий городок может появиться на берегу нижнетагильского пруда за зданием НТГСПИ. По мнению главы города, образовательный кластер должен объединить три тагильских вуза.

Будущий студенческий городок будет включать в себя жилые корпуса, зоны для размещения студенческого и преподавательского состава, а также современный учебный комплекс.

Я считаю, что, реализовав данный проект, мы не просто подняли бы высшую школу, а создали бы точку притяжения для студентов не только так называемой горнозаводской агломерации, но и всего севера области, сказал Владислав Пинаев.