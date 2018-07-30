Тагильчанин приступил к выплате долга после ареста фронтального погрузчика

У жителя Нижнего Тагила арестовали фронтальный погрузчик марки XCMG за долг в размере 370 тыс. рублей.

В отношении должника служба УФССП провела целый комплекс мер. В том числе мужчине запретили выезд за границу, однако должник так и не приступил к выплате денег.