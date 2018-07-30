Тагильчанин приступил к выплате долга после ареста фронтального погрузчика

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Житель Нижнего Тагила лишился фронтального погрузчика из-за долга перед физическим лицом в размере 370 тыс. рублей.
Источник: «Вечерние Ведомости»
У жителя Нижнего Тагила арестовали фронтальный погрузчик марки XCMG за долг в размере 370 тыс. рублей.
В отношении должника служба УФССП провела целый комплекс мер. В том числе мужчине запретили выезд за границу, однако должник так и не приступил к выплате денег.
Тогда судебные приставы приняли решение наложить арест на имущество мужчины. Был составлен акт описи и ареста собственности задолжавшего тагильчанина.
После изъятия фронтального погрузчика УФССП мужчина внес в счет долга 120 тыс. рублей.
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