“Россети” по итогам первого полугодия вновь показали прибыль

Положительная динамика в январе-июне 2018 года сложилась благодаря росту стоимости акций “дочек” компании, которые находятся на балансе “Россетей”, что связано с укреплением этих обществ и увеличением их капитализации.

По словам гендирекитора ПАО “Россети” Павла Ливинского, все это говорит о положительном отношении инвестиционного сообщества по отношению к “Россетям”.

“Прекрасные показатели формируют позитивный прогноз в отношении устойчивости компании. Повысить результативность и добиться предельно эффективного расходования финансовых ресурсов удалось благодаря масштабной внутренней работе. И мы будем делать все, чтобы и в дальнейшем наши показатели только росли”, - подчеркнул он.