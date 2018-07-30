“Россети” по итогам первого полугодия вновь показали прибыль

В первом полугодии 2018 года показала 42,3 миллиарда рублей чистой прибыли, сообщается в письме организации.Так, для сравнения, в первом полугодии 2017 года “Россети "сработали” с убытком в 22,9 миллиарда рублей.
Положительная динамика в январе-июне 2018 года сложилась благодаря росту стоимости акций “дочек” компании, которые находятся на балансе “Россетей”, что связано с укреплением этих обществ и увеличением их капитализации.
По словам гендирекитора ПАО “Россети” Павла Ливинского, все это говорит о положительном отношении инвестиционного сообщества по отношению к “Россетям”.
“Прекрасные показатели формируют позитивный прогноз в отношении устойчивости компании. Повысить результативность и добиться предельно эффективного расходования финансовых ресурсов удалось благодаря масштабной внутренней работе. И мы будем делать все, чтобы и в дальнейшем наши показатели только росли”, - подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2018 года прибыль ПАО “Россети” составила 21,5 миллиарда рублей, тогда как за первые три месяца 2017 года компания получила убыток в 24,5 миллиарда рублей. С данными финансовых результатов работы компании можно ознакомиться на ее официальном сайте.ПАО "Россети" является оператором энергосетей России. Компания входит в число крупнейших энергетических компаний мира. В ее имущественный комплекс входят 36 дочерних обществ, а численность персонала группы компаний достигает 228 тысяч специалистов.