Сотрудник ДПС из Заречного подделывал справки о ДТП

Согласно материалам дела, с января по апрель 2017 года инспектор ДПС за взятки оформлял инсценированные ДТП, составлял справки о них и постановления по делу об административных правонарушениях. В документы сотрудник полиции вносил заведомо ложные сведения об обстоятельствах случившегося и участниках аварии. Затем документы использовались для получения страховки. За каждую процедуру составления подложных документов инспектор брал 5 тыс. рублей.