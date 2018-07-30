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Сотрудник ДПС из Заречного подделывал справки о ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Vzyatka dps

Сотрудник ДПС из Заречного подделывал справки о ДТП

Сегодня, 20:05Общество
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