Сотрудник ДПС из Заречного подделывал справки о ДТП

Бывший инспектор ДПС из Заречного признан виновным в превышении должностных полномочий и взяточничестве. Следователи доказали, что полицейский за взятки составлял фиктивные справки о произошедших ДТП.
Согласно материалам дела, с января по апрель 2017 года инспектор ДПС за взятки оформлял инсценированные ДТП, составлял справки о них и постановления по делу об административных правонарушениях. В документы сотрудник полиции вносил заведомо ложные сведения об обстоятельствах случившегося и участниках аварии. Затем документы использовались для получения страховки. За каждую процедуру составления подложных документов инспектор брал 5 тыс. рублей.
Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, подсудимый полностью признал свою вину в инкриминируемых ему пяти эпизодах о превышении должностных полномочий и пяти эпизодах взяточничества. Суд приговорил бывшего полицейского к штрафу в размере 150 тыс. рублей. Против лиц, которые устраивали ДТП, ведётся уголовное расследование о мошенничестве в сфере автострахования.