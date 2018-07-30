Тагильчане жалуются, что теряют питомцев после лечения в клинике «Веселый шпиц»

Волонтер из Нижнего Тагила поделился историей о том, как на улице нашел кота, которого привез на первичный осмотр в клинику «Веселый шпиц», находящуюся по Черноисточинскому шоссе, 68/3 в Нижнем Тагиле. За осмотр животного было заплачено 1700 рублей, со слов ветеринара, предстояло длительное лечение.

22 июля на улице я нашла кота. На вид он мне показался больным, и я решил его свозить на осмотр в клинику «Веселый шпиц», которая находится на ГГМ. На приеме кота осмотрели, взяли общий анализ крови и поставили капельницу. За данные процедуры я заплатил 1700 рублей. В клинике мне сказали, что предстоит длительное лечение животного. Были назначены капельницы стоимостью 140 рублей, сообщил волонтер.

После приема в клинике «Веселый шпиц» волонтер обратила внимание, что гнойные раны не обработаны. На теле животного бегали блохи. Рекомендации по дальнейшему уходу обратившаяся не получила.

23 июля, увидев состояние животного, я была поражена отсутствием элементарной обработки гнойных ран, по животному табуном бегали блохи, никаких рекомендаций по уходу дано не было!!! Было принято решение везти кота на обследование в другую клинику, рассказала тагильчанка.

После осмотра животного в другой ветеринарной клинике у кота были выявлено множество травм, не совместимых с жизнью.

На приеме ветеринар удивилась почти идеальным анализам крови, которые вчера были взяты у этого кота в «Веселом шпице». По словам ветеринара, животное крайне истощено и не может иметь нормальный уровень гемоглобина. Десны и ушные раковины были белые! Температура тела крайне низкая - 34,7. При подготовке к УЗИ, часть шерсти была удалена, животное представляло просто сплошную гематому с ранами, разрывом мышцы в области ребер! После проведения УЗИ мне сообщили, что у кота стали отказывать почки, печень ушла в диафрагму из-за рваного левого легкого. Мне сказали честно, что травмы животного не совместимы с жизнью. Исходя из всей этой ситуации, я могу сказать лишь одно, что в «Веселом шпице» издевались над умирающим живым существом! Кот на следующий день умер, пожаловалась девушка, пытавшаяся спасти кота.

Редакции TagilCity.ru удалось связаться с другими тагильчанами, которые обращались в клинику «Веселый шпиц» со своими питомцами. Многие рассказывают, что животные не выживают после лечения в этой клинике.

Моя кошка перестала есть, постоянно рвало. Мы обратились за помощью в клинику «Веселый шпиц», за прием, УЗИ и уколы с нас взяли 1500 рублей. На вопрос, что показывает УЗИ, ответ был - все в норме, наверно, у кошки гастрит. В дальнейшем еще несколько дней нам делали уколы и капельницы стоимостью по 590 рублей. Спустя несколько дней я приехал с уже полуживой кошкой на руках и потребовал сделать операцию. Итог - перитонит, остановка сердца. На мой вопрос, можно ли было что-то сделать, врач ответил, вот пару дней назад если бы операцию сделали, то можно было бы спасти животное. Ну и как окончательный итог - данная клиника выкачала из кошелька 6000 рублей, а животного нет, рассказал недовольный тагильчанин.