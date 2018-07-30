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Тагильчане жалуются, что теряют питомцев после лечения в клинике «Веселый шпиц»
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Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане жалуются, что теряют питомцев после лечения в клинике «Веселый шпиц»

Сегодня, 14:55ОбществоСветлана Белькова
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