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Виктор Зимин и министр просвещения Ольга Васильева посетили стройку школы в Хакасии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Виктор Зимин и министр просвещения Ольга Васильева посетили стройку школы в Хакасии

Сегодня, 19:23Общество
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