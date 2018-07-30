Виктор Зимин и министр просвещения Ольга Васильева посетили стройку школы в Хакасии
Глава Хакасии Виктор Зимин и министр просвещения РФ Ольга Васильева вместе приняли участие в церемонии закладки новой школы в деревне Чапаево Усть-Абаканского района.
Виктор Зимин выразил слова благодарности федеральному министру и президенту России Владимиру Путину за оказанное внимание к региону. Он сообщил, что на этом месте в скором времени распахнет свои двери новое и современное учебное учреждение, где дети будут учиться с комфортом и в полной безопасности, сообщает «Хакасия-информ».
Здание школы будет состоять из трех этажей. Принимать учеников она начнет в 2019 году. Отмечается, что в ней будет 250 мест.
За последние девять лет в Хакасии открыли 15 новых школ и 13 тысяч мест обучения для дошкольников.
Кроме того, Зимин и Васильева нанесли визит строящимся объектам в Абакане – новую школу для тысячи детей и новый детский сад. В завершении первого дня визита глава Хакасии и министр просвещения провели встречу в педагогами региона.