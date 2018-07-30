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Внезапно остановилось сердце: актер из «Дальнобойщиков» Сергей Шеховцов умер в Москве
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Sergey shehovcov878483

Внезапно остановилось сердце: актер из «Дальнобойщиков» Сергей Шеховцов умер в Москве

Сегодня, 20:40Общество
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