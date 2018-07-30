Внезапно остановилось сердце: актер из «Дальнобойщиков» Сергей Шеховцов умер в Москве
Сегодня, 20:40Общество
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Сегодня, 30 июля, в Москве умер актер Сергей Шеховцов, известный зрителям по ролям в телесериалах «Марш Турецкого» и «Дальнобойщики». У артиста внезапно остановилось сердце.
Источник: РИА Новости
Сергею Шеховцову было 56 лет, он практически всю жизнь проработал а театре «Современник». В театр он пришел после окончания школы–студии МХАТ.
Пресс-служба театра рассказала, что у актера внезапно остановилось сердце во время прогулки с собакой.
Зрители знают Сергея Шеховцова по ролям в кино и театре. Среди его работ роли в сериалах «Дальнобойщики», «Солдаты-2», «Маросейка, 12» и в фильмах «Антикиллер», «Ландыш серебристый».
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