Жители Асбеста обезопасили открытый люк тумбочкой и стулом

Местные жители закрыли колодец стулом, чтобы уберечь людей и, прежде всего, детей от падения в колодец. Открытый колодец может представляет опасность, так как недалеко от этого места находится детский сад.

Открытый люк появился около девятиэтажного дома по улице Махнева, 9, на который сверху был положен деревянный стул, его положили, скорей всего, местные жители специально, чтобы другие видели опасность, чтобы машины колеса не пробивали и не застревали, а подростки, уткнувшиеся в смартфоны, не провалились туда. А ведь рядом еще находится детский сад «Теремок», не дай бог, если в люк упадет маленький ребенок,пожаловался житель Асбеста.

30 июля местные жители обнаружили, что люк был закрыт деревянной тумбочкой. Сверху на нее положили стул, которым ранее была прикрыта яма.

Утром я пошла на работу и увидела, что люк кто-то из жителей уже закрыл деревянной тумбочкой. Сверху на тумбочке лежал все тот же стул, которым в выходные была прикрыта яма. Наши стулья всегда там, где опасность грозит человеку,рассказала местная жительница.