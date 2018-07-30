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Жители Асбеста обезопасили открытый люк тумбочкой и стулом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Асбеста обезопасили открытый люк тумбочкой и стулом

Сегодня, 16:56ОбществоСветлана Белькова
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