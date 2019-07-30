Два начальника свердловской полиции получили выговор

Согласно итогам работы МВД, главной проблемой в регионе стало мошенничество: за полгода количество преступлений увеличилось на 44% и составило 2638 случаев. На 19,1% возросло число ДТП, с начала года дорожные происшествия унесли жизни 157 человек.

В Свердловской области существенно сократилось число изнасилований — на 55%. Также на 34% стало меньше разбойных нападений, на 7,9% — краж, на 5,3% — угонов.

По поиску преступников регион занял второе место в стране, по выявлению состава преступлений — третье.