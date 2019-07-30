Два начальника свердловской полиции получили выговор

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В свердловском МВД подвели итоги работы в первом полугодии 2019 года. Начальник Главного управления генерал-майор Владимир Миронов наградил 21 полицейского и объявил выговор двум руководителям, сообщает пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.
Согласно итогам работы МВД, главной проблемой в регионе стало мошенничество: за полгода количество преступлений увеличилось на 44% и составило 2638 случаев. На 19,1% возросло число ДТП, с начала года дорожные происшествия унесли жизни 157 человек.
В Свердловской области существенно сократилось число изнасилований — на 55%. Также на 34% стало меньше разбойных нападений, на 7,9% — краж, на 5,3% — угонов.
По поиску преступников регион занял второе место в стране, по выявлению состава преступлений — третье.
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Награды за работу получил 21 сотрудник ведомства. Двум руководителям объявили выговор, для устранения недостатков им установлен трехмесячный срок.
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